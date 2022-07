FLCL: Grunge, il direttore dell'anime ha parlato delle animazioni in CG

Come vi avevamo anticipato, FLCL tornerà con due nuove serie per il 25° anniversario di Toonami, programma statunitense in onda su Adult Swim e Cartoon Network. FLCL ha sempr fatto registrare un ottimo seguito, e Adult Swim ha deciso così di produrre due nuove stagioni, ovvero FLCL: Grunge e FLCL: Shoegaze.

La serie FLCL ha fatto il suo esordio assoluto nel 2000, con sei episodi coprodotti tra studio Gainax e Production I.G. Nel 2018 sono invece state pubblicate due stagioni sequel intitolate FLCL: Progressive e FLCL: Alternative, disponibili dal 2019 su Crunchyroll. Adult Swim ha quindi pensato bene di annunciare due nuove stagioni per l'opera, FLCL: Grunge, prodotta da MontBlanc Pictures e diretta da Hitoshi Takekiyo, e FLCL: Shoegaze, prodotta da Studio NUT e Production I.G. e diretta da Yutaka Uemura.

FLCL: Grunge, su cui è al lavoro MontBlanc Pictures, verrà prodotto con delle animazioni in CG, novità assoluta per la serie. Di questa tecnica ha parlato Hitoshi Takekiyo, direttore della nuova stagione, dichiarando che "All'inizio ci siamo chiesti se la nuova serie di FLCL in CGI sarebbe potuta essere accettata dai fan. Abbiamo quindi fatto una richiesta per presentare un primo test a Adult Swim. Ho successivamente creato una semplice animazione di Haruko da solo e mi sono reso conto che la CGI poteva davvero funzionare per FLCL. Abbiamo così deciso di accettare la produzione della serie."

"Stiamo ancora lavorando allo show in CGI, provando anche ad implementare delle nuove tecniche, e abbiamo buonissime sensazioni per la buona riuscita della storia. Speriamo possiate apprezzarla anche voi spettatori" continua Takekiyo, "Vogliamo portare più rispetto possibile al creatore dell'opera originale Kazuya Tsurumaki. Stiamo facendo il massimo per far rendere al meglio quelli che erano i punti di forza del primo FLCL. Stiamo anche provando ad utilizzare le innovazioni che ci propone il 21° secolo. Speriamo che possiate apprezzare il nostro lavoro di incontro tra le vecchie e le nuove animazioni quando guarderete lo show."

Cosa pesante delle parole di Takekiyo? Siete interessati a FLCL: Grunge e alle sue nuove animazioni?