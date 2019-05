FLCL: Progressive e FLCL: Alternative sono arrivati su Crunchyroll

Correva l'anno 2000 quando gli studi Gainax e Production I.G sono messi insieme per realizzare la folle e tecnicamente meravigliosa serie animata FLCL. Durante lo scorso anno, FLCL è tornato con due nuove stagioni, FLCL: Progressive e FLCL: Alternative, realizzate dagli stessi studi.

La serie FLCL poteva vantale alle spalle, non solo due grandi studi di animazione, ma anche grandi figure come Yōji Enokido (noto per Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon e La rivoluzione di Utena), che si è occupato della sceneggiatura Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion, Nadia - Il mistero della pietra azzurra) come character designer.

Per la gioia degli appassionati, la pagina Facebook della piattaforma di streaming Crunchyroll ha annunciato, nel post che potete trovare in calce alla notizia, che le due stagioni FLCL: Progressive e FLCL: Alternative sono finalmente disponibili nel suo catalogo, sottotitolate in italiano.

Si tratta sicuramente di una grande notizia, che permette agli appassionati di poter recuperare anime in modo legale. Per quanto riguarda Production I.G, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guilty Crown, anime prodotto dalla studio che di recente è sbarcato sulla piattaforma di streaming Netflix.