FLCL: la rock band 'The Pillows' mettera in scena una speciale mostra a Shibuya!

La rock band giapponese The Pillows ha deciso di festeggiare i 30 anni di carriera nel migliore dei modi, ovvero con una mostra nella gigantesca Tower Records di Shibuya. Il luogo dell'esibizione è stata personalizzato in stile "American diner" ed arredato con poster, mascotte e merchandise a tema.

Il gruppo si è formato in origine del 1989 ed ha proseguito fino ad oggi senza interruzioni, pubblicando ben 19 album originali e un trentina di inediti. In occidente il gruppo è conosciuto soprattutto per aver lavorato su opening ed ending delle serie anime FLCL, FLCL Alternative e FLCL progressive.

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale della band, la mostra si terrà dal 30 agosto all'8 settembre all'ottavo piano della Tower Records di Shibuya, Toyko. L'entrata costerà 500 yen (circa 3 euro) e saranno messi in vendita diversi gadget in collaborazione con FLCL.

A tal proposito, la serie è recentemente tornata su Crunchyroll con la seconda e la terza stagione. Anche queste due presentano diversi brani curati dai the Pillows, come Spiky Seeds e Star Overhead, oltre ad alcune tracce più brevi trasmesse in versione strumentale durante gli episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo gruppo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui siate fan dell'anime inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a queste bellissime sneakers personalizzate a tema!