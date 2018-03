FLCL torna con due nuove stagioni, Progressive e Alternative!

Il sito ufficiale giapponese del franchise diha svelato succose novità circa le nuove stagioni dell'anime: nello specifico,saranno le Stagioni 2 e 3, che segneranno il ritorno della serie dopo quanti vent'anni.

Per l'occasione, il sito web di FLCL ha svelato un trailer che annuncia la data di debutto delle due differenti stagioni: FLCL Progressive debutterà per lo streaming il 7 settembre in Giappone, mentre FLCL Alternative verrà lanciato qualche settimana dopo, per la precisione il 28 settembre 2018.

Sono stati svelati anche i nomi dei cast ufficiali che comporranno le due serie. Per FLCL Progressive abbiamo:

Megumi Hayashibara (Haruha Raharu)

Miyuki Sawashiro (Jinyu)

Inori Minase (Hidomi)

Jun Fukuyama (Yoshimi Iide)

Tomo Muranaka (Gorō Mori)

Masatomo Nakazawa (Nogata Maruko)

Tomoyo Kurosawa (Aiko)

Kikuko Inoue (Hinae)

Kouji Ohkura (Masurao)

Takayuki Sugo (Eyepatch)

Jin Urayama (Tonkichi)

Reiko Suzuki (Tami Hanae)

Per FLCL Alternative, invece, il cast è il seguente:

Mayumi Shintani (Haruhara Haruko)

Karen Miyama (Kana Kawamoto)

Yuri Yoshida (Tomomi Heta, "Pets")

Riho Iida (Hijiri Yashima)

Mutsumi Tamura (Mitsuru Motoyama, "Mossan")

Katsuyuki Konishi (Kan Sudō)

Takuma Nagatsuka (Kado Sasaki)

Ryota Suzuki (Ben Sōta)

Miki Itou (Shizuka Kawamoto)

Maho Masaka (Bunta Kawamoto)

Katsuji Mori (Yōga Dennis)

Kaya Matsutani (Maki Kitaki)

Yutaka Aoyama (Tabata Kanda)

FLCL Progressive debutterà, peraltro, negli USA con qualche mese di anticipo, il 2 giugno 2018, mentre Alternative a settembre come in Giappone. L'opera originale è un OVA diviso in 6 episodi, realizzato da Gainax e Production I.G. e diffuso nel 2000.