FLCL torna con due nuove serie anime per il 25° anniversario di Toonami

Il 17 marzo ricorre il 25° anniversario di Toonami, e per celebrare un quarto di secolo d'attività, Adult Swim ha annunciato il ritorno di una serie tra le più amate. FLCL tornerà presto non con una, ma ben due nuove stagioni annunciate!

Nel 2000 debuttava FLCL, anime fantascientifico estremamente curato e dettagliato dal punto di vista grafico. Nel 2019, c'è stato poi il secondo appuntamento con il franchise. Ormai 4 anni fa, su Crunchyroll debuttavano FLCL: Progressive e Alternative. Ma come si suol dire, non c'è due senza tre e per i 25 anni di Toonami, Adult Swim riproporrà nuovamente la saga.

Nonostante gli impegni con l'uscita della Stagione 6 di Rick & Morty, sono ben due le serie prossimamente in arrivo con Adult Swim. FLCL: Grunge, di cui è stato già condiviso un primissimo teaser dalla durata di una manciata di secondi, sarà diretto da Hitoshi Takekiyo e prodotto da MontBlanc Pictures. La canzone che fa da sottofondo alla clip, in cui possiamo ammirare il particolare stile della serie, è "Ride on Shooting Star" di The Pillows.

La seconda serie prende il nome di FLCL: Shoegaze e sarà diretta da Yutaka Uemura, già responsabile di FLCL: Alternative. Questa stagione è coprodotta da Studio NUT e Production I.G., che lavorò alla serie originale.