FLCL: la Vespa di Haruko si trasforma in un paio di sneaker!

FLCL (o Fooly Cooly per chi preferisce) si tratta sicuramente di un'anime molto particolare. Nato come mera dimostrazione dello stato dell'arte dell'animazione giapponese, la serie ci ha mostrato un ragazzo in grado di produrre alieni dalla fronte, super bassi elettrici e uno stile fuori dal comune, ottenendo l'anno scorso due sequel.

Stiamo parlando di FLCL: Progressive e FLCL: Alternative, recentemente arrivati su Crunchyroll. Abbiamo così assistito al nostro protagonista Naota, venire torturato da Haruko Haruhara, una ragazza con i capelli rossi che a bordo di una Vespa gialla punta a riportare in vita il leggendario Re dei Pirati.

Oggi, grazie al brand Tokyo Otaku Mode, che si occupa principalmente di vendere prodotti legati alla cultura pop, come anime, manga, videogiochi e musica, è in arrivo un paio di fantastiche sneaker imperdibili per ogni fan della serie. Come potete vedere nel post in calce alla notizia, Kari Wahlhren, la voce di Haruko nella versione americana, ha promosso sul suo account Twitter una foto delle scarpe a tema FLCL.

Dello stesso colore giallo della Vespa di Haruko, presentano sul fianco il logo con la "P!", proprio come la moto. Inoltre, all'interno è stampato il logo delle serie. Le sneaker saranno disponibili per l'acquisto verso la fine di questo mese, ovvero giugno 2019, mentre il prezzo non è stato ancora comunicato.

Infine, vi ricordiamo che l'anime FLCL è stato prodotto dalla studio Production I.G, che ha realizzato anche una serie da poco arrivata su Netflix, Guilty Crown, di cui potete leggere la nostra recensione.