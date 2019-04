Florence Fun & Japan 2019, il primo ospite annunciato è Terumi Nishii

Alla terza edizione del Florence Fun & Japan, sarà ospite Terumi Nishii, tornata recentemente alla ribalta dell'animazione giapponese grazie al character design de I Cavalieri dello Zodiaco, il remake di Saint Seiya in arrivo su Netflix.

Nella location del Parco di San Donato a Firenze, nel pieno del quartiere Q5, con oltre 100 stand tra espositori e associazioni, Terumi Nishii incontrerà i fan per raccontare Knights of the Zodiac, in anticipo rispetto alla trasmissione su Netflix di circa due mesi. Tra le opere più note dell'autrice anche Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond in Unbreakable, per il quale ha non solo curato il character design, ma anche la direzione delle animazioni.



Tra i suoi precedenti lavori troviamo anche Twin Princess, Mawaru Penguindrum, A town where you live e Servant x Service, per una carriera iniziata nel 2005. La prima stagione del remake de I Cavalieri dello Zodiaco sarà composta da un totale di 12 episodi, della durata di circa mezz'ora ciascuno, e si preoccuperà di raccontare la storia da Galaxian Wars fino alla saga dei Silver Saints.