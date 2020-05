Fly Me to the Moon: trailer e data d'uscita per la commedia romantica dai creatori di Arte

Kenjiro Hata, creatore dell'apprezzatissima commedia romantica Fly Me to the Moon, ha pubblicato sul suo profilo Twitter il primo teaser dell'adattamento anime dell'opera, rivelando tanti dettagli su cast, staff e periodo di uscita. La serie sarà animata dai ragazzi di Seven Arcs, stesso studio di animazione attualmente impegnato con Arte.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al teaser, mentre in calce è visibile la prima key visual dedicata all'adattamento anime. Akari Kito (Kotoko Iwanaga in In/Spectre, Nezuko Kamado in Demon Slayer) interpreterà la protagonista Tsubasa Yuzaki, mentre Junya Enoki (Jack in Beastars, Pannacotta in JoJo: Vento Aureo) indosserà i panni del coprotagonista Nasa Yuzaki.

Hiroshi Ikehata (Kiratto Pri☆Chan, Seton Academy: Welcome to the Pack) dirige l'anime presso il sopracitato studio di animazione Seven Arcs, mentre Kazuho Hyodo (Kiratto Pri☆Chan) cura la sceneggiatura sotto la supervisione dell'autore Kenjiro Hata. Masakatsu Sasaki (Saki, We Never Learn: BOKUBEN) si occupa del character design insieme a Goichi Iwahata e Ritsuko Utagawa, e infine Satoshi Motoyama compone la musica. L'anime debutterà nel mese di ottobre 2020.

Casomai non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la storia ruota intorno alle vicende di un ragazzo di nome Nasa che, un giorno, si innamora perdutamente di una ragazza carina di nome Tsukasa, incontrata durante l'esame d'ammissione al liceo. Nasa, in preda al coraggio, si dichiara, ma lei risponde che sarebbe uscita con lui soltanto se i due si fossero sposati. Diversi anni dopo, il giorno del 18° compleanno di Nasa, Tsukasa appare improvvisamente, pronta per sposarsi. Ha inizio così la nuova vita di Nasa.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati di romcom poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a Kaguya-sama: Love is War 2 e all'ottimo Sing "Yesterday" for Me, attualmente in onda su Crunchyroll.