La folle routine lavorativa di Rumiko Takahashi: appena tre ore di riposo ogni notte

Rumiko Takahashi è un'autrice molto popolare grazie ad alcuni gioiellini iconici della cultura anime e manga come Inuyasha, Ranma, Lamù o il più recente MAO, quest'ultimo tra l'altro approdato recentemente anche in Italia. Ad ogni modo, la sensei lavora ancora settimanalmente su Weekly Shonen Sunday con ritmi lavorativi da capogiro.

Ormai è un dato di fatto che gli autori di una rivista settimanale tendono ad avere una routine disumana, sorte che è toccata appunto anche a ONE PIECE di Eiichiro Oda ma anche a Masashi Kishimoto. Recentemente, infatti, la Takahashi ha pubblicato su Twitter la sua giornata tipo che non sembra lasciare spazio a molte ore di riposo.

L'inizio di un nuovo capitolo, dunque, inizia con un meeting di diverse ore con l'editor per dettare le prossime linee della trama. Al termine della riunione, l'autrice comincia finalmente a lavorare sulla sceneggiatura, impresa che le richiede non meno di 3 giorni dal momento che deve continuare a comunicare con l'editore frequentemente. Infine, la sensei passa alla fase del disegno vero e proprio che all'incirca le richiede due giorni e mezzo di tempo con una media di un'ora impiegata per tavola. Per rispettare i tempi, l'autrice tende a lavorare anche la notte dalle 21 del giorno precedente alle 9 del mattino seguente, prendendosi nel mentre appena 3 ore di riposo.

Una routine davvero folle a cui molti autori devono sottostare soprattutto per mantenere un certo grado di qualità. E voi, invece, cosa ne pensate della sua routine? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.