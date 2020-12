Una folle teoria per ONE PIECE 1000: secondo i fan, tornerà un personaggio leggendario

La leggenda di Monkey D. Rufy iniziò nel capitolo 100 di ONE PIECE, pubblicato su Weekly Shonen Jump oltre 20 anni fa. Da quel momento abbiamo vissuto tante avventure su varie isole insieme al capitano dal cappello di paglia e alla sua ciurma. All'alba di ONE PIECE 1000, c'è sempre più attesa per questo capitolo che avrà tante rivelazioni.

Il grande poster per ONE PIECE 1000 che Weekly Shonen Jump pubblicherà nei prossimi due numeri però sono un indizio per il fan The Legend of Ohara che su Twitter ha condiviso alcune considerazioni, formulando una teoria sui prossimi sviluppi di ONE PIECE.

In attesa di scoprire domenica prossima cosa succederà in ONE PIECE 999, nell'anteprima fornita dalla rivista per il poster c'è la scritta "Legend never ends", ovvero la leggenda non finisce mai. Questo è un richiamo al titolo del capitolo 100 di ONE PIECE, dove non solo Rufy si salvò ma fu anche presentato Monkey D. Dragon, suo padre e una delle figure più importanti del mondo del manga.

Eiichiro Oda però si è anche riferito a Rocks D. Xebec come una "leggenda" del mondo di ONE PIECE e alcune teorie su Kaido vorrebbero il capitano ancora vivo. Considerato anche che a Oda piace richiamare storici personaggi nei capitoli importanti, come accaduto anche col capitolo 500 in occasione della presentazione di Rayleigh, secondo il fan in ONE PIECE 1000 apparirà proprio Rocks D. Xebec.

Pensate che sia possibile un ritorno del genere in questo momento del racconto?