Food Wars 5: il Bookmaster ha infine fatto la sua apparizione nella serie animata

Come i fan sicuramente sapranno, l'anime a tema culinario Food Wars nato per mano di Yūto Tsukuda si trova nel pieno della sua quinta stagione, la quale andrà a chiudere l'amatissima storia che negli anni è riuscita nel non facile compito di coinvolgere milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in tutto il pianeta.

Ebbene, proprio attraverso l'ultima puntata della quinta stagione di Food Wars, è stato finalmente svelato un personaggio su cui gli spettatori hanno a lungo discusso, ovvero il Bookmaster della World Gourmet Organization. Nonostante i lettori del manga fossero infatti già a conoscenza della sua reale identità, chi si è concentrato unicamente sull'anime ha dovuto attendere ben più di quanto inizialmente preventivato, ma alla fine la grande rivelazione è arrivata.

Parliamo infatti della madre di Erina, Mana Nakiri, membro di spicco all'interno della famiglia Nakiri e anch'essa posseditrice del Palato di Dio. Tale dono si è però rivelato essere una vera e propria maledizione per la donna, la quale nel tempo non è infatti riuscita a mangiare più alcun tipo di cibo, finendo con il venir nutrita unicamente tramite flebo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che negli scorsi mesi avevano fatto assai discutere le critiche mosse contro la sessualizzazione di vari personaggi in Food Wars. Inoltre, le varie puntate della quinta stagione di Food Wars hanno spaccato il pubblico, con molti utenti che stanno mostrando rimostranze per via dei diversi cambiamenti apportati rispetto a quanto visto nell'anime.