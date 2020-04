Food Wars 5: la nuova stagione apporterà radicali cambiamenti al manga, un nuovo finale?

Abbiamo avuto modo, nel corso degli anni, di assistere agli studi di animazione stravolgere interamente il soggetto originale per intraprendere un percorso completamente nuovo, anche a costo di indurre gli appassionati a scatenare un polverone mediatico. Ad ogni modo, pare che anche Food Wars 5 apporterà diversi cambiamenti.

Modifiche non è sinonimo di "peggioramento", nonostante alcuni casi precedenti come la seconda stagione di Tokyo Ghoul non lascino ben sperare. L'anime di Food Wars si appresta a raggiungere la fine del manga, opera originale terminata ormai già da diversi mesi, con la quinta stagione. Il sito ufficiale, nelle scorse ore, ha diffuso la trama del nuovo arco narrativo che sembra promettere alcuni accorgimenti originali:

"È stato annunciato che una competizione mondiale di cucina "Il Blue" si terrà presto. Ci sono tre posti in palio per l'Istituto Culinario Totsuki. Con quel seggio in ballo, un "Blue Prequel" si terrà per tutti gli studenti dell'accademia. Tutti sono i benvenuti e molti studenti saranno lieti di partecipare. Chi saranno i tre vincitori scelti dai 99 giudici? Un battle royale tra gli chef sul tema "zuppa" sta per cominciare."

Tali modifiche, ad ogni modo, hanno già avuto modo di scatenare la community che da tempo attende un finale diverso da quello proposto nel manga, poco apprezzato dai fan di Food Wars. E voi, invece, credete che l'anime cambierà il finale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.