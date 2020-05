Food Wars 5 riprende la trasmissione il 3 luglio, è il primo anime a tornare dopo il Covid

Il profilo Twitter ufficiale di Food Wars! Shokugeki no Soma ha confermato pochi minuti fa le voci di corridoio di inizio maggio, secondo le quali la trasmissione dell'anime sarebbe ripresa a luglio 2020. Food Wars 5 tornerà il prossimo 3 luglio e ripartirà dall'episodio 1, dunque le nuove puntate saranno trasmesse dal 17 luglio 2020 in poi.

In calce potete dare un'occhiata al tweet in questione, con tanto di breve teaser trailer dedicato. La messa in onda della quinta stagione dell'anime era stata bloccata lo scorso 17 aprile dopo la trasmissione dei primi due episodi, per via di problemi di produzione legati alla pandemia Coronavirus. L'emergenza sanitaria è ancora presente, ma le nuove misure di sicurezza sembrano in grado di garantire la regolare distribuzione degli episodi.

Vi ricordiamo che Food Wars 5 è visibile in Italia sul sito streaming Crunchyroll, e che la sinossi recita quanto segue: "È stato annunciato che una competizione mondiale di cucina "Il Blue" si terrà presto. Ci sono tre posti in palio per l'Istituto Culinario Totsuki. Con quel seggio in ballo, un "Blue Prequel" si terrà per tutti gli studenti dell'accademia. Tutti sono i benvenuti e molti studenti saranno lieti di partecipare. Chi saranno i tre vincitori scelti dai 99 giudici? Un battle royale tra gli chef sul tema "zuppa" sta per cominciare".

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fateci sapere se seguirete le nuove puntate lasciando un commento nel riquadro sottostante!