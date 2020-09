Food Wars 5 sorprende con due clamorose rivelazioni, scopriamo il passato di Yukihira Soma

Food Wars 5 sta lentamente prendendo le distanze del manga, senza però rinunciare a tutte le importanti rivelazioni effettuate da Yuto Tsukuda. Nell'ultimo episodio, in particolare, è stata mostrata per la seconda volta la madre del protagonista, ed i fan hanno finalmente compreso cosa accadde in passato alla famiglia Yukihira.

Come spiegato da Soma in precedenza, sua madre era tutt'altro che uno chef d'alto profilo, ma le sue creazioni riuscivano comunque ad intrattenere la clientela e a creare un'ambiente solare e armonioso. Secondo quanto rivelato nell'episodio 10, Soma si appassionò alla cucina proprio dopo aver visto la creatività della madre, e si procurò la sua storica cicatrice all'altezza del sopracciglio sinistro - ormai oggetto di speculazione da diversi anni - sbattendo contro uno spigolo.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata allo spezzone dell'episodio pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Crunchyroll, in cui viene anche rivelato che la madre di Soma morì quando lui era ancora bambino, mandando in crisi il resto della famiglia. Soma racconta la storia a Megumi poco prima della semifinale del BLUE, in cui dovrà affrontare Asahi Saiba.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo al quinta stagione di Food Wars? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per scoprire quali sono stati i principali cambi apportati a quest'ultimo arco narrativo!