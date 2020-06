Food Wars 5 torna a mostrarsi in un trailer: l'ultima stagione fa vedere i nemici finali

Soma Yukihira ha dovuto prima affrontare per anni il padre, subendo sconfitta dopo sconfitta. Il protagonista di Food Wars si è poi messo alla prova alla Totsuki, la più prestigiosa scuola di cucina del Giappone. Dopo battaglie vinte e perse, sta per arrivare l'ultima fase della sua storia con la stagione 5 di Food Wars.

L'anime che doveva andare in onda nella stagione primaverile fu sospeso al terzo episodio per Coronavirus come capitò a tanti altri show giapponesi. Adesso però Food Wars 5 sta per tornare e mettere completamente in scena tutte le storie che aveva in serbo. Per farlo, la produzione ha lanciato sul sito il nuovo trailer ufficiale di Food Wars 5.

Disponibile anche su Youtube e in alto alla notizia, la quinta stagione di Food Wars si presenta con scene provenienti dai primi tre episodi ma anche con le storie che arriveranno in seguito. Ovviamente gran parte dell'attenzione si concentra sulla sfida estiva di Soma e sul Blue, la competizione di livello mondiale che occupa l'ultima parte del video. In questi ultimi secondi vediamo anche i nuovi nemici che i ragazzi della Totsuki dovranno affrontare per raggiungere il titolo.

Food Wars 5 riprenderà il 3 luglio dal primo episodio.