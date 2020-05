Food Wars 5 torna in onda in estate, confermato il mese d'uscita?

Food Wars 5, l'ultima stagione dell'anime tratto dal manga di Yuko Tsukuda, tornerà in onda tra pochi mesi secondo quanto rivelato pochi istanti fa dal sito ufficiale dell'opera. JC Staff aveva promesso degli aggiornamenti nel weekend del 16 maggio 2020 ma, non volendo lasciare i fan in attesa, ha preferito anticipare l'annuncio di qualche giorno.

Il comunicato stampa pubblicato dalla versione inglese del sito differisce leggermente da quello originale, in cui i produttori hanno riportato che "La quinta stagione non riprenderà la trasmissione prima di luglio 2020". Nella versione inglese consultabile in calce all'articolo invece, viene riportato che "La messa in onda della quinta stagione di Food Wars iniziata ad aprile 2020 riprenderà nel mese di luglio, con la trasmissione del terzo episodio". La versione giapponese non certifica, dunque, il mese di luglio come periodo d'uscita ufficiale.

Vi ricordiamo che Food Wars 5 è visibile in Italia sul sito streaming Crunchyroll, e che la sinossi recita quanto segue: "È stato annunciato che una competizione mondiale di cucina "Il Blue" si terrà presto. Ci sono tre posti in palio per l'Istituto Culinario Totsuki. Con quel seggio in ballo, un "Blue Prequel" si terrà per tutti gli studenti dell'accademia. Tutti sono i benvenuti e molti studenti saranno lieti di partecipare. Chi saranno i tre vincitori scelti dai 99 giudici? Un battle royale tra gli chef sul tema "zuppa" sta per cominciare".

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle principali differenze tra la serie di Food Wars e il manga di Tsukuda.