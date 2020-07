Food Wars: quella volta che l'anime di J.C. Staff citò Le Bizzarre Avventure di JoJo

Durante la lettura di un manga non è raro assistere a citazioni ad altre opere e, nel panorama fumettistico giapponese, non mancano certo i riferimenti a Dragon Ball, ONE PIECE, Bleach e molti altri. Una particolare tavola di Food Wars però, riprodotta poi nell'anime dai ragazzi di J.C. Staff, ha messo in scena la migliore citazione di sempre.

Stiamo parlando delle due pagine del capitolo 71 del manga in cui Yuto Tsukuda, autore dell'opera, ha inserito un'esilarante citazione a Le Bizzarre Avventure di JoJo, celebre opera di Hirohiko Araki. Nel capitolo in questione i due aspiranti chef Megumi Tadokoro e Ryo Kurokiba si sfidano a colpi di ramen e durante l'assaggio finale, entrambi utilizzano uno stand di JoJo.

A tal proposito l'utente Reddit McSkinz ha pubblicato sulla piattaforma un estratto dell'episodio 27 dell'anime, ovvero il terzo della seconda stagione, in cui J.C. Staff ha animato le tavole in questione aggiungendo persino qualche esilarante linea di dialogo. In calce potete dare un'occhiata al risultato finale.

E voi cosa ne pensate? Avete in mente altre scene simili? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che attualmente Food Wars è in onda con la sua ultima stagione, e che lo studio di animazione ha confermato che la stagione 5 prenderà leggermente le distanze dal manga.