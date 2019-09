Food Wars: arriva l'ultima copertina e un volume speciale

Dopo anni di pubblicazione, Food Wars: Shokugeki no Soma si può dire stavolta veramente al termine. Negli scorsi mesi abbiamo infatti assistito prima alla conclusione della serializzazione su Weekly Shonen Jump, poi alla fine dei tre capitoli speciali previsti su Jump+ e ora sta per arrivare l'ultimo passo, quello della vendita del volume 36.

L'ultimo tankobon di Food Wars: Shokugeki no Soma sarà in vendita in Giappone dal 4 ottobre. In attesa dell'arrivo anche in Italia da parte della casa editrice Goen, possiamo già iniziare a dare uno sguardo a quest'ultima copertina. In calce potete vedere l'illustrazione preparata da Shun Saeki, dove i personaggi ormai adulti sono intorno a Soma nella sua tavola calda.

Tuttavia, questo non sarà l'ultimo volume legato alla storia di Food Wars: Shokugeki no Soma. Infatti, lo stesso giorno sarà pubblicato anche Shokugeki no Soma Last Fanbook: creators' spécialité, un fanbook che ci permetterà di scoprire tutte le informazioni più salienti sui nostri amati chef. Nella copertina, che può essere sempre vista nel tweet in calce, c'è naturalmente Soma Yukihira al centro, con intorno vari prodotti sponsorizzati da vari personaggi della storia: abbiamo la pasta italiana Aldini alla salsa per carne di Ikumi Mito, finendo con qualche diavoleria culinaria dell'innovatrice Alice Nakiri.

Gli autori hanno inoltre spiegato perché hanno deciso di concludere la serie. Food Wars: Shokugeki no Soma, grazie per il pasto e per i sette anni trascorsi insieme.