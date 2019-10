Food Wars!: ascoltiamo la splendida ending theme della quarta stagione

Di manga e anime basati su idee a dir poco particolari ne abbiamo visti a dozzine, ma volendo tener conto di questi ultimi anni è indubbio che Food Wars si meriti una posizione di rilievo, un'opera interamente basata sulla cucina che ha saputo conquistare innumerevoli lettori e spettatori.

Parlando della serie animata, dopo un'elettrizzante terza stagione conclusasi con un cliffhanger rivelatosi capace di tenere tutti i fan con il cuore in gola, è ora giunto il momento d'attendere il sopraggiungere della quarta stagione, la cui uscita si fa sempre più vicina. Ebbene, dopo la recente pubblicazione dell'opening theme che verrà utilizzata per le nuove puntate, possiamo ora ascoltare anche l'ending theme - visionabile a fondo news - che andrà a caratterizzare la nuova season, interpretato da nano.RIPE e intitolata "Emblem".

L'opera narra le avventure di Soma Yukihira, un giovane chef desideroso di diventare sufficientemente abile per poter occuparsi del ristorante di famiglia gestito dal padre. Il sogno del giovane deve però scontrarsi con la dura verità, e infatti il padre decide di chiudere la tavola calda non appena il figlio ottiene il suo agognato diploma alla scuola media. Il duro colpo non basta però a far demordere Soma, che alla fine decide d'iscriversi alla Totsuki Academy, prestigiosa scuola di cucina dove solo i migliori chef del mondo possono sperare di ottenere il diploma.

