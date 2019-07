Food Wars, gli autori del manga ospiti al Crunchyrool Expo 2019!

Nonostante il manga di Food Wars sia ormai concluso, l'interesse dei fan verso la famosa opera culinaria non è ancora scemato. Infatti, gli autori del celebre titolo di casa Jump saranno ospiti speciali della prossima e nuova edizione del Crunchyroll Expo 2019.

Non tutte le conclusioni arrivano senza spettacolari annunci, infatti Food Wars ripartirà presto con la quarta stagione dell'anime, continuando a coinvolgere la grande community di appassionati che il franchise ha costruito sin dal 2012, anno di debutto su Weekly Shonen Jump. Inoltre, un particolare annuncio decretato direttamente da Crunchyroll stesso, vedrà la partecipazione di Shun Saeki e Yuto Tsukuda all'evento speciale del colosso americano, fissato dal 30 agosto al primo settembre in California. Un'occasione sicuramente da non perdere qualora vi trovaste a girare negli Stati Uniti per le vacanze, magari facendo anche la conoscenza di un altro ospite importante, ovvero Noriko Dohi.

Quest'ultimo è un produttore famoso in Giappone, conosciuto per aver lavorato ad anime del calibro di Shirobako e A Certain Scientific Accellerator, due titoli molto in voga in madre patria, nonché dello stesso Food Wars. Con tutta probabilità, dunque, la quarta stagione dell'anime che andrà in onda nel mese di ottobre, seppur non sia ancora ufficiale, sarà tra le mani di Crunchyroll, che potrebbe distribuire nei Paesi di sua competenza la serie televisiva. In ogni caso, vi terremo aggiornati qualora si mobilitassero eventuali novità.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'investimento del distributore americano nei riguardi dell'opera culinaria di casa Jump?