Food Wars: gli autori di ONE PIECE, My Hero Academia e altri salutano la serie

Dopo ben sette anni di pubblicazione, nelle scorse settimane abbiamo potuto assistere al finale di Food Wars: Shokugeki no Soma, uno dei manga che ha conquistato più appassionati negli ultimi anni sia grazie al manga che all'anime. Gli autori Shun Saeki e Yuto Tsukuda in un'intervista hanno rivelato il loro pensiero sul finale dell'opera.

Intanto però, altri autori si sono dedicati a lasciare i propri omaggi a Food Wars: Shokugeki no Soma. Ben quattro mangaka di Weekly Shonen Jump infatti hanno deciso di preparare delle illustrazioni per salutare il popolarissimo manga di Saeki e Tsukuda.

Le quattro immagini che potete vedere in calce sono state preparate da Eiichiro Oda di ONE PIECE, Kohei Horikoshi di My Hero Academia, Yuki Tabata di Black Clover e Tadahiro Miura di Ghost Inn - La Locanda di Yuna.

La prima ovviamente è in pieno stile Oda, con il protagonista che si lega la fascia sulla testa mentre alle spalle risalta Erina Nakiri. Yuki Tabata di Black Clover ha invece deciso di creare un'immagine di gruppo, con il protagonista Soma Yukihira al centro nella sua classica posa col coltello, e tutti intorno i vari personaggi principali di Food Wars: Shokugeki no Soma.

Sono molto più tendenti all'erotico invece Horikoshi e Miura: l'autore di My Hero Academia prepara un'immagine con Erina che inizia a perdere i vestiti dopo aver assaggiato un boccone, mentre l'autore di Ghost Inn - La Locanda di Yuna è esplosiva mentre mangia un pezzo di carne.

Quale tra queste quattro illustrazioni di Food Wars: Shokugeki no Soma è la vostra preferita? Da pochi giorni è arrivata anche l'ultima copertina del manga, insieme a uno speciale con le pietanze preferite di ogni cuoco della serie.