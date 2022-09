Food Wars celebra i dieci anni: ecco uno splendido disegno ufficiale di Ikumi Mito

Nel novembre 2012 partì l'avventura di Food Wars - Shokugeki no Soma. Alla fine di quell'anno editoriale di Weekly Shonen Jump debuttò un duo inedito composto da Yuto Tsukuda e Shun Saeki, che creò una pubblicazione di successo che sarebbe durata per ben otto anni. Il sostegno del pubblico è stato tale da far nascere un anime longevo.

Ora la serie si è conclusa, ma Food Wars sta anche per compiere 10 anni. Mancano pochissime settimane per l'anniversario che si terrà a fine novembre e all'orizzonte ci sono alcune celebrazioni. Per il momento non si sa molto, ma il disegnatore Shun Saeki sta iniziando ad alimentare l'hype che ruota intorno a questo titolo. Infatti nei giorni scorsi sono state pubblicate illustrazioni ufficiali con Soma ed Erina, i due storici protagonisti del manga.

Non sono gli unici personaggi ritratti, dato che nelle scorse ore il mangaka ha presentato anche un'illustrazione di Ikumi Mito ufficiale. Chiamata amichevolmente Nikumi, in virtù di un gioco di parole tra Ikumi e niku (carne), la ragazza fu una delle prime a sfidare Soma all'accademia Totsuki. In quest'illustrazione la si vede con il suo solito abbigliamento composto da un semplice costume da bagno e pantaloncini corti, con il solito coltello tra le mani.

Sarà uno dei personaggi a tornare per il progetto speciale dei dieci anni di Food Wars?