Food Wars, confermata la data d'uscita dell'ultimo volume del manga

Food Wars si sta avvicinando alla conclusione. A ottobre arriverà l'ultimo numero dal manga, stando a quanto riportato dalla stampa americana, che ha anticipato alcuni leak a riguardo.

Anticipato da alcuni fan, i leak raccontano di un finale che arriverà tra soli tre capitoli, il che ha chiaramente scosso tutti i fan che seguono da tempo il manga, e di conseguenza anche l'anime, che è disponibile su Netflix. Tre capitoli non sono tantissimi, anzi. Food Wars tra l'altro è sempre stato molto puntuale nelle pubblicazioni, il che lascia intendere che molto probabilmente ci saranno delle abbondanti pause tra un capitolo e l'altro, dato che tre di questi coprirebbero appena un mese di pubblicazione.



Il 4 ottobre, insomma, arriverà il finale di Food Wars, che pubblicherà il capitolo finale a distanza di sei anni dall'inizio, che risale ad aprile 2013. La serie, creata da Yuto Tsukuda e illustrata da Shun Saeki, segue le vicende di Soma Yukihira, un giovane chef che, iscrittosi alla Totsuki Academy, deve vincere le difficoltà del ritrovarsi in un'accademia di grandi chef, che lo metteranno sempre in difficoltà e renderanno complessa la sua scalata verso il titolo di miglior cuoco.