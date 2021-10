Food Wars: un cosplay di Erina Nakiri è pronta per assaggiare quello che preparete

Le battaglie culinarie di Food Wars si sono concluse da tempo in Giappone, portando a termine la carriera scolastica di Soma Yukihira ed Erina Nakiri alla Totsuki. Shun Saeki e Yuto Tsukuda hanno creato una storia che è stata capace di tenere incollati i lettori di Weekly Shonen Jump per quasi 8 anni a colpi di ricette ed ecchi.

I due alla fine non sono stati visti insieme come coppia, ma i fan hanno saputo interpretare le ultime parole del manga di Shokugeki no Soma e magari immaginarli insieme. Il loro primo incontro risale a diversi anni prima della fine del manga, quando si trovano contro alla Totsuki e il protagonista deve superare il palato divino per ottenere l'accesso.

Erina Nakiri è infatti una ragazza difficile da accontentare ma soprattutto è orgogliosa e fredda e soltanto interagendo sempre di più col protagonista di Food Wars inizierà a sciogliersi e ad ampliare i propri orizzonti. Pur non essendo il personaggio femminile che appare più spesso nella serie, è ritenuto uno dei più importanti, in particolare nella fase avanzata della storia.

Un cosplay di Erina Nakiri creato dalla giapponese Seracross, che recentemente ha già proposto un cosplay di Komi-san, vi permetterà di calarvi nuovamente nelle atmosfere di Food Wars e magari stuzzicare per la creazione di qualche piatto. Intanto Erina Nakiri ha avuto anche un omaggio italiano da Neku Nee.