Food Wars: diffusa la nuova Opening dell'imminente quarta stagione

Siete amanti della buona cucina? Vi piace stare ai fornelli e scoprire sempre nuove ricette? Allora non potete non aver visto Food Wars, la serie animata giapponese sulla cucina. È una serie che è stata capace di creare un connubio perfetto tra l'essenza vera di una manga, con la cucina.

Infatti Food Wars ha trovato un equilibrio perfetto a suon di battaglia culinarie, dove degli aspiranti cuochi si sfidano ai fornelli, a colpi di gustosissime pietanze, all'Accademia Tōtsuki, la scuola di cucina migliore del Giappone.

Mentre oramai il manga è giunto al termine, anche se si parla di un possibile sequel di Food Wars: Shokugeki no Soma, la serie animata si prepara per l'uscita della quarta stagione ormai alle porte. E se in precedenza vi avevamo rivelato i primi dettagli sulla sigla di apertura di Food Wars 4, oggi siamo felici di farvela ascoltare. Infatti, proprio in queste ore, la pagina Twitter Anime Therapy ha diffuso la Opening di Food Wars 4, che ci accompagnerà in questo nuovo capitolo. Potete trovarla come sempre in calce all'articolo.

Se siete curiosi vi ricordo anche che è stato diffuso un trailer della quarta stagione di Food Wars. Voi cosa ne pensate di questa nuova Opening? Siete appassionati della serie animata e lo stavate aspettando con attesa? Fatecelo sapere nei commenti.