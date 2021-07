Food Wars: Erina in abiti da coniglietto in una figure da capogiro

Food Wars: Shokugeni no Soma è uno dei titoli di stampo culinario che più di tutti ha fatto parlare di sé tra le pagine di Weekly Shonen Jump, merito del talento degli autori che sono riusciti a rendere accattivante un manga sulla cucina grazie a fantastici disegni e ad una storia di certo non priva di colpi di scena.

Se il finale di Food Wars non ha soddisfatto del tutto i fan, è pur vero che il franchise ha goduto di una discreta fortuna, merito anche di ben 5 stagioni che hanno adattato per intero il manga di Yuto Tsukuda, Shun Saeki e Yuri Morisaki. Ad ogni modo, merito della popolarità della serie è attribuita soprattutto ai personaggi, Erina Nakiri in prima persona.

Proprio lei, tra l'altro, è stata recentemente la protagonista di una splendida figure curata da FREEing Studio che ha reinterpretato l'eroina di Food Wars in abiti da coniglietto. Il modellino in scala in questione, alto all'incirca 45cm, è già disponibile al preordine al costo di 23.500 yen (poco meno di 200 euro) a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Potete dare un'occhiata alla figure tramite la galleria di immagini in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare modellino, vi piace il lavoro di Freeing Studio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.