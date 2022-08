Food Wars festeggia 10 anni: ecco le illustrazioni speciali con Soma ed Erina

26 novembre 2012, su Weekly Shonen Jump iniziò l'ultima di tre nuove serie. Le prime due furono Hungry Joker, di Yuki Tabata (futuro autore di Black Clover), e Shinmai Fukei Kiruko-san, di Masahiro Hirakata. Nessuno dei due trovò un grande successo, ma la terza serie riuscì a sovvertire le attese: Food Wars - Shokugeki no Soma.

Yuto Tsukuda era un autore che aveva già fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump, purtroppo in modo fallimentare, mentre Shun Saeki era apparentemente nuovo al mondo dei manga, salvo poi scoprire che era Tosh, ex autore di hentai. Il duo riuscì a creare un manga avvincente che unì il mondo della cucina ai battle in salsa Shonen Jump. Food Wars è diventato così un titolo importante dello scorso decennio. L'ultimo capitolo del manga con Soma risale però a qualche anno fa.

Sono passati 10 anni da quel 2012 e ora Food Wars festeggia il decimo anniversario. C'è un progetto speciale in arrivo, ma intanto Shun Saeki ricorda la serie con un disegno di Soma ed Erina, i due protagonisti. In basso potete trovare le illustrazioni preparate dal mangaka per questo evento, con i due protagonisti col coltello tra le mani, pronti per cucinare una nuova pietanza che farà faville tra i commensali.