Food Wars: Ikumi Mito in un cosplay all'americana di Khainsaw

Ci sono stati tanti successi nel decennio scorso. Il 2010 ha visto la nascita di opere come My Hero Academia, One-Punch Man, Dragon Ball Super e tanti altri che continuano ancora oggi, mentre altri titoli di spessore si sono invece conclusi. In quest'ultima categoria c'è indubbiamente Food Wars: Shokugeki no Soma.

Su Weekly Shonen Jump nel 2012 esordì questa vivace storia shonen molto atipica, che funzionava come un manga di battaglie ma senza colpi e attacchi fisici. Come si intuisce anche dal nome infatti Food Wars: Shokugeki no Soma si incentrava sulle battaglie culinarie rivisitate in salsa d'azione.

La conclusione del manga di Food Wars avvenuta nel 2020 non ha di certo spento la passione di alcuni fan per questa storia e i suoi personaggi. Non a caso ci sono ancora persone che fanno i cosplay di Erina Nakiri e degli altri cuochi della Totsuki che abbiamo conosciuto. Tra le figure più di spicco dell'accademia frequentata da Soma c'è sicuramente Ikumi Mito, chiamata anche Nikumi dal protagonista per un gioco di parole con la carne. Sì, perché come ricorderete Ikumi è una cuoca specializzata proprio sui piatti di carne.

Un cosplay di Ikumi Mito da Food Wars è stato realizzato nei giorni scorsi da Khainsaw, con la modella che ha però deciso di creare una versione molto più americanizzata. Cosa ne pensate della foto in basso?