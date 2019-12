Food Wars: il nuovo documentario di Crunchyroll ci porta alla scoperta dell'anime

La stagione 4 di Food Wars sta mostrando, come sempre, una straordinaria attenzione ai dettagli nella rappresentazione di ogni portata. I disegni dopotutto sono il fulcro dell'anime e proprio a questo proposito, Crunchyroll ha deciso di omaggiare il duro lavoro svolto dai ragazzi di J.C Staff girando un lunghissimo documentario.

Il dietro le quinte, della durata di circa tre quarti d'ora, mostra il processo dietro la realizzazione di ogni piatto e lo schema di lavoro adottato dallo studio di animazione. La stagione 3 del resto aveva ricevuto diverse critiche per via di un utilizzo eccessivo dei panning shot e dello stile disegno chibi, dunque il documentario sembrerebbe essere un ottimo modo per riconquistare la fiducia dei fan.

La nuova stagione dell'anime ha ripreso esattamente da dove la storia si era interrotta, ovvero dalla battaglia culinaria tra il Regiment de Cuisine e la squadra capitanata da Yukihira Soma e Erina Nakiri. Dopo un iniziale vantaggio, gli Elite 10 hanno ricominciato ad imporsi eliminando uno ad uno i migliori cuochi del gruppo dei ribelli.

E voi cosa ne pensate? Vi interessano questi tipi di approfondimenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vogliate qualche informazione in più su questa nuova stagione, vi rimandiamo al nostro primo sguardo su Food Wars 4.