Food Wars: nuovo manga per i due autori, in arrivo un battle action?

Lo scorso anno abbiamo salutato una delle opere più longeve e famose di Weekly Shonen Jump: Food Wars - Shokugeki no Soma. La storia parlava di un aspirante cuoco, Soma Yukihira, che sotto la spinta del padre entrerà nella prestigiosa accademia Totsuki dove affronterà varie sfide. Dopo sette anni di lavoro, la storia si è conclusa ad agosto 2019.

Dopo aver pubblicato alcuni capitoli speciali su Food Wars, gli autori si sono presi un naturale periodo di pausa. Tuttavia sembra questo stop sia stato molto breve dato che Weekly Shonen Jump ha annunciato il ritorno della coppia formata da Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Per loro, nel numero 25 che arriverà la prossima settimana, sarà dedicato un capitolo autoconclusivo con pagine a colori.

Il nome giapponese trapelato è Yuugen to Jorei Gakkyuu e l'anteprima in bassa qualità che potete vedere nel tweet in basso sembra far pensare a un manga d'azione, quindi molto diverso da Food Wars incentrato sulla cucina. Lo stile di Shun Saeki è inconfondibile e sicuramente saprà regalare dei disegni stupendi come già visto nelle sfide di Soma. L'uscita giapponese del capitolo è programmata per lunedì 25 maggio mentre non si sa ancora se sarà tradotto in inglese da Viz Media e MangaPlus.

Intanto per Food Wars sta per arrivare la quinta stagione.