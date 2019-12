Food Wars proseguirà! È stata annunciata la quinta stagione per l'anime

Food Wars: Shokugeki no Soma è indubbiamente uno dei franchise di spicco di questi anni '10, ora in procinto di concludersi. La carriera da chef di Soma si è conclusa sulle pagine del manga di Tsukuda e Saeki durante l'anno in corso, con ben 36 volumi prodotti per i lettori. L'anime è ancora in corso e sembra che durerà almeno per un altro anno.

Food Wars: Shokugeki no Soma 4 durerà per 15 episodi, concludendosi quindi nel corso di gennaio 2020. Ma il nuovo numero di Weekly Shonen Jump, i cui dettagli sono arrivati oggi in anticipo, rivela che è stata programmata una quinta stagione per Food Wars.

A rivelarlo è Ryokutya che ha potuto leggere in anticipo il popolare magazine giapponese, ma finora non sono presenti molti dettagli sulla storia che sarà presentata, bensì si conosce il mese d'uscita. Food Wars Stagione 5 arriverà sugli schermi ad aprile 2020, e stavolta potrebbe veramente essere l'ultimo round per i cuochi della Totsuki. L'annuncio per Food Wars era stato anticipato in qualche modo, con la programmazione di un panel importante durante la Jump Festa.

Dopo lo scontro che sta avendo luogo in questo momento nell'anime, tutto ciò che resta da animare di Food Wars è basato sulla fase finale del manga. Siete contenti che l'anime di Food Wars trasponga tutto il materiale cartaceo dall'inizio alla fine?