Food Wars, proseguono i festeggiamenti per i 10 anni: ecco la nuova illustrazione

Il manga di Food Wars, iniziato il 26 novembre 2012 tra le pagine di Weekly Shonen Jump, compirà a breve 10 anni. I festeggiamenti sono già iniziati, e negli scorsi giorni un disegno ufficiale di Ikumi Mito di Food Wars ha spopolato sul web. Mito è forse la waifu più amata della serie, e chissà che nei prossimi giorni non tornerà protagonista.

Oggi però a essere protagonisti sono i tre cuochi Shun Ibusaki, Isami Aldini e Zenji Marui, che nell'illustrazione ufficiale del disegnatore di Food Wars Shun Saeki vengono ripresi dall'alto. Aldini, rappresentante della cucina italiana dell'opera, è ritratto al centro con il suo caratteristico coltello mezzaluna in mano. Alla sua sinistra, Zenji Marui è intento a sistemarsi gli occhiali, mentre alla destra di Aldini Shun Ibusaki brandisce un coltello che sembra molto affilato.

Potete vedere l'illustrazione in questione in calce a questa notizia nel tweet di @somoskudasai. Negli scorsi giorni, il disegnatore del manga Saeki ha realizzato anche un'illustrazione con Soma ed Erina di Food Wars, sempre nell'ambito dei festeggiamenti per i 10 anni dell'opera.

Il manga di Food Wars è terminato nel 2019, e può vantare anche un adattamento animato da ben 5 stagioni. L'opera, che ha visto la collaborazione di Shun Saeki con l'autore Yuto Tsukuda, si è rivelata una piacevole sorpresa nel mondo dei manga culinari, a cui è riuscita a unire egregiamente una buona dose di adrenaliniche sfide.