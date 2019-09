Food Wars!: la quarta stagione dell'anime si mostra in una nuova key visual

Nel corso del Crunchyroll Expo recentemente tenutosi, è stato organizzato un panel dedicato alla quarta stagione di Food Wars! Shokugeki no Soma, anime tratto dal manga di Yūto Tsukuda e Shun Saeki, durante il quale è stata mostrata una nuova key visual dell'opera, visionabile a fondo news.

Inoltre, l'occasione è stata sfruttata anche per annunciare che la premiere dell'opera è stata ufficialmente fissata per l'11 ottobre su Tokyo MX e BS11. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi della produzione:

"Souma Yukihira ha un sogno: diventare uno chef nel ristorante di suo padre e riuscire a superare le tecniche culinarie del genitore. Quando però Souma termina la scuola media, suo padre, Jouichirou Yukihira, chiude il ristorante per andare a lavorare in Europa. Nonostante lo sconcerto del ragazzo, il suo spirito combattivo ritrova forza quando suo padre lo sfida ad iscriversi in una prestigiosa scuola di cucina in cui solo il 10% degli studenti riesce ad ottenere il diploma. Ce la farà?"

Secondo quanto annunciato, Yoshitomo Yonetani tornerà a occuparsi dell'opera in qualità di director. Shogo Yasukawa è stato posto per la supervisione degli script della serie mentre Tomoyuki Shitaya è al lavoro come character designer. Nano.RIPE, invece, tornerà per eseguire l'ending theme dell'opera, intitolato "Emblem".

Tsukuda e Saeki hanno originariamente pubblicato il manga nel Weekly Shonen Jump nel 2012. Lo chef Yuki Morisaki è stato accreditato per la collaborazione nella realizzazione del manga. Viz Media ha pubblicato i vari capitoli del manga settimanalmente in inglese sulla sua app e sul suo sito web, a cui ha poi fatto seguito la pubblicazione dei vari volumi in forma cartacea. Inoltre, Shueisha ha rilasciato anche il manga in formato digitale sul suo servizio MANGA Plus. Il manga ha visto la sua conclusione sul Weekly Shonen Jump. La rivista Jump Giga di Shueisha ha inoltre pubblicato la parte conclusiva di un manga diviso tre capitoli rappresentante un vero e proprio epilogo dell'opera.

Il successo riscosso dalla produzione ha portato alla concretizzazione di una serie anime. La prima stagione è andata in onda per un totale 24 episodi da aprile a settembre 2015. Food Wars! The Second Plate, la seconda stagione dell'anime, è andato in onda per un totale di 13 episodi a partire da luglio. La terza stagione, Food Wars! The Third Plate, è stato presentato per la prima volta nell'ottobre 2017 mentre la seconda metà della produzione è stata mostrata nell'aprile 2018. Crunchyroll ha trasmesso in streaming tutte e tre le stagioni.