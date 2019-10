Food Wars!: ecco le reazioni dei fan al primo episodio della quarta stagione

I fan si sono detti soddisfatti dell'episodio, per la felicità di J.C. Staff. Nel corso dell'ultima stagione in effetti vennero rivolte diverse critiche allo studio di animazione per via dell'eccessivo utilizzo di pan shot .

Venerdì 11 ottobre è finalmente tornato Food Wars , l'anime di J.C. Staff tratto dal manga di Yuto Tsukuda . Nonostante sia uscito quasi in contemporanea con colossi del calibro di My Hero Academia e Sword Art Online , Shokugeki no Soma è riuscito nuovamente a catturare l'attenzione del pubblico come dimostrano i tweet visibili in calce.

Me watching food wars season 4 episode 1 pic.twitter.com/pIxwOzGVIc — ♡ *koi fish noises* ♡ (@lilkitsune__) 11 ottobre 2019

He probably watched season 4 ep1 of Food wars earlier today. https://t.co/A1jbRbU3v6 — Maybe: Jeremy (@FuckinFiesta) 12 ottobre 2019

Season 4 reminded me that the ladies in food wars rival the dishes in the show — Minus got suspended 👻 (@Cloneminus) 12 ottobre 2019

Man feels good to watch food wars again Season 4 is looking good so far but man that first episode went so fast — 👻🎃Commander Peep Boo||AVID🎃👻 (@Commander_Peep) 12 ottobre 2019

After watching the first episode of season 4 of food wars I’ve remembered my undying love for Rindo. I also remembered how fucking over the top food wars is. — Skiski1999 (@skiski1999) 12 ottobre 2019

Friday’s we getting Dr Stone, Fire force and Food Wars

Saturday’s we getting Fate, SAO, and MHA

E A T I N G — Reborn ♠️ (@goReborn) 12 ottobre 2019

who gave food wars the RIGHT to be so good — jaylynne is young nut 💕 (@rosecoloredsilk) 12 ottobre 2019