Food Wars: Rindo Kobayashi è la protagonista di una sensuale action figure

Quando ci sono di mezzo i dieci migliori studenti della Tootsuki Academy ci troviamo di fronte a qualcosa di interessante, che sia una scena dell'anime o un semplice oggetto di merchandising. A maggior ragione quando la protagonista è uno dei personaggi più apprezzati di Food Wars, Rindo Kobayashi.

Con la quinta stagione dell'anime in dirittura d'arrivo, pare ormai chiara l'intenzione della produzione di spingere fino alla fine l'adattamento animato del manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Ma a proposito della nuova serie, avete già dato un'occhiata alla prima locandina promozionale di Food Wars 5?

Ad ogni modo, B-Style Studio ha già preparato la nuova action figure dedicata alla studentessa che detiene il secondo posto nell'Elite 10, Rindo Kobayashi. Il modellino in scala in questione, alto ben 47 cm, potete ammirarlo in alcune prime immagini grazie alla galleria allegata in calce alla notizia che mostrano l'aspirante chef in un sensuale vestito da coniglietto. Inutile dirvi che la statuetta ha riscontrato un mastodontico apprezzamento da parte dei fan, che hanno trovato estremamente affascinante l'ultimo lavoro della compagnia.

Ad ogni modo, la figure sarà disponibile a partire dal mese di ottobre ed è già pre-ordinabile sul sito ufficiale alla modica cifra di 216 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. A tal proposito, vi ricordiamo che sarà possibile prenotarla entro -e non oltre- il 19 febbraio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Diteci la vostra con un commento qua sotto.