Food Wars: rivelata la scioccante verità sul padre di Saiba Asahi!

È passato poco più di un mese da quando il manga Food Wars: Shokugeki no Soma ha abbandonato la rivista Weekly Shonen Jump. Nonostante ciò, la storia della serie non si è ancora conclusa, come annunciato dalla casa editrice. Infatti in corso ci sono alcuni capitoli speciali che hanno sede su Jump GIGA e di cui è stato appena pubblicato il secondo.

La serie Food Wars: Shokugeki no Soma è appena tornata con un secondo capitolo speciale, pubblicato su MangaPlus in inglese a livello mondiale. Dopo la prima storia, che mostrava cos'era successo dopo il Blue ai protagonisti, stavolta il duo di autori si è concentrato su tre personaggi in particolare: Joichiro Saiba, Tamako Yukihira e Asahi Saiba.

I primi due, genitori di Soma Yukihira, occupano la prima parte del capitolo. Joichiro ormai vagabonda per il mondo dopo aver abbandonato la Totsuki, sopravvivendo grazie ai soldi guadagnati dagli innumerevoli premi vinti. Nel suo girovagare senza meta, evita i ristoranti d'alta classe per non essere costretto a cucinare, finché non si imbatte in una piccola locanda a gestione familiare, "Yukihira".

Qui incontra per la prima volta la futura moglie Tamako, con cui inizialmente avrà dei conflitti per i diversi modi di cucinare, ma la ragazza riuscirà a far trovare al cuoco nuovi motivi per tornare ai fornelli. La seconda metà della storia invece si incentra su Saiba Asahi, l'ultimo antagonista della serie e di cui si conosceva solo l'identità della madre.

Come spiegato niente di meno che da Azami Nakiri, il padre di Saiba Asahi... è proprio Azami! Infatti, il padre di Erina, prima di incontrare Mana, vagabondò anche lui senza meta e senza interessi per il mondo, incontrando la madre del ragazzo con cui passò la notte. Il finale rivela Erina, che ha appena saputo la verità, raggiungere il fratellastro e invitarlo ad unirsi alla sua famiglia.

Ora manca un ultimo capitolo di Food Wars: Shokugeki no Soma che, come rivelato in precedenza, si occuperà del futuro post accademia di tutti i personaggi principali. Cosa hanno preparato Tsukuda e Saeki per l'ultima scena di Soma?