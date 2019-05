Food Wars, rivelato finalmente il volto del personaggio più misterioso della serie!

Era questione di tempo prima che Food Wars, nome occidentale di Shokugeki no Soma, svelasse finalmente il tanto atteso nome e volto, sin dalla sua serializzazione, di uno dei personaggi catapultato in un alone di mistero indescrivibile, a tratti inspiegabile. Tale è la madre del nostro protagonista.

Nonostante si vociferi ormai da diverso tempo quanto il manga sia prossimo alla conclusione, pare che l'opera culinaria di casa Weekly Shonen Jump abbia ancora più di un mistero da svelare ai propri fan. Nonostante le critiche che stanno rendendo partecipe l'opera di tensioni riguardo un allungamento della trama forse fin troppo esteso, Food Wars non ha ancora smesso di raccontare interessanti risvolti, che nell'ultimo arco narrativo stanno prendendo piede sempre più concretamente.

Vi basti pensare che fino a questo momento, all'ultimo capitolo in particolare, il mistero più grande è stato riservato alla madre di Soma, mai mostrata, nonostante il grande interesse dietro la donna che ha sposato l'ex numero 2 della Tootsuki. Tamako Yukihira, il nome del personaggio in questione, è stata colei che insieme al marito si è occupata del celebre "diner" dell'opera, a cui il nostro protagonista è tanto affezionato. Ma il simbolo evidente della donna è un elemento tanto chiaro agli affezionati fan di Food Wars, in quanto l'abilità di Soma nello sperimentare pietanze assurde e improponibili è proprio frutto della madre da cui tanto ha preso, non solo fisicamente. Ed è proprio il "fallimento" la tecnica vincente contro il figlio adottivo di Saiba, che al contrario non ha mai sperimentato lo stesso sapore della disfatta a cui un cuoco è necessario far fronte per potersi migliorare. I prossimi capitoli si prospettano estremamente avvincenti, e chissà se daranno finalmente il via alla parabola conclusiva di questa storia, anche in virtù dei fumetti che stanno iniziando su rivista in queste settimane.

E voi, cosa ne pensate di Tamako Yukihira? Approfittatene per leggere la nostra recensione della prima serie animata per ripassare la storia e continuare la narrazione di questo manga d'azione culinario!