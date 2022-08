Food Wars: La serie festeggerà il decimo anniversario con un progetto speciale

Dopo la pubblicazione di un nuovo capitolo di Food Wars, gli appassionati dell'opera di Yuto Tsukuda e Shun Saeki riceveranno presto nuove sorprese, che saranno svelate per festeggiare il decimo anniversario della serie.

Come potete leggere nel tweet condiviso dall'account Twitter @somoskudasai, durante l'anniversario della pubblicazione dell'opera sarà svelato un progetto speciale dedicato allo show, di cui però non conosciamo altri dettagli. Per scoprire altre informazioni dovremo aspettare il prossimo 29 agosto, quando sarà pubblicato il nuovo numero della rivista Weekly Shonen Jump. I fan hanno accolto con entusiasmo questa notizia, come si nota dai quasi 1700 Mi Piace ricevuti dal tweet e dai numerosi messaggi di risposta, nei quali gli appassionati ipotizzano quale potrà essere l'annuncio. Fateci sapere con un commento alla notizia cosa pensate sarà svelato.

Il manga pubblicato per la prima volta nel 2012 e conclusosi otto anni dopo è stato trasposto in una serie animata composta da cinque stagioni, che hanno riscosso un discreto successo e che sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll. In attesa di scoprire quale sarà la sorpresa, vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad un personaggio di Food Wars: si tratta di Erina Nakiri impersonata da Seracross, infine ecco ecco la nostra recensione della prima stagione dello show animato.