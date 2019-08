Food Wars: Shokugeki no Soma, ecco cosa succede nel capitolo finale

E così è giunta a conclusione una delle serie che ha invogliato alla lettura per la maggior parte degli anni 2010 tantissimi lettori, tra Giappone e resto del mondo. Food Wars: Shokugeki no Soma è stato un manga particolare dall'inizio alla fine, al limite tra lo shonen d'azione e lo slice of life incentrato sulla cucina.

Dopo, aver letto della storia di Saiba Asahi, mancava un solo, ultimo capitolo per concludere le avventure culinarie dello chef Soma Yukihira, presentate nella giornata di ieri su MangaPlus con l'ultimo capitolo di Food Wars: Shokugeki no Soma ~Le Dessert~ che ha aperto con pagine a colori. Come già preannunciato, la storia si intitola "Le Futur" e presenta i vari protagonisti durante la loro fase adulta.

Yuto Tsukuda e Shun Saeki ci mostrano una carrellata di personaggi, a partire dalla venticinquenne Erina Nakiri che, accompagnata ancora da Hisako, gestisce la Totsuki. Si passa poi a vedere il futuro degli altri chef, tutti nel pieno delle loro carriere, come Megumi Tadokoro, i due fratelli Aldini, Ikumi Mito e i vecchi Elite 10. I ragazzi vengono tutti avvertiti del ritorno di Soma in Giappone per riaprire il suo ristorante familiare, ormai cedutogli dal padre Joichiro, il quale gira per il mondo come cuoco itinerante.

Il ritorno di Soma ha messo in esagitazione tutti e ognuno cercherà di organizzarsi con i propri impegni per esserci alla breve riapertura e poter assaggiare il suo nuovo piatto. La prima ad arrivare è ovviamente Erina, seguita da Soma, e tra i due è sottointesa un'alchimia che va oltre quella di colleghi e amici. Mentre Soma si accinge a mettersi ai fornelli, appare tutto il resto del gruppo che assaggia il nuovo disgustoso di piatto dello chef rosso, condito con i soliti tentacoli e burro d'arachidi. Tuttavia, il finale ci mostra un Soma che si prepara a cucinare il suo vero, nuovo e delizioso piatto.

Si conclude così dopo quasi sette anni il manga di Food Wars: Shokugeki no Soma, costituito da 317 capitoli di cui gli ultimi tre speciali. Grazie per il pasto, sensei.