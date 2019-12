Food Wars: Shokugeki no Soma, alla Jump Festa novità importanti per la serie

Ha appassionato lettori per un'intera generazione: è Food Wars - Shokugeki no Soma, nato come manga su Weekly Shonen Jump da Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Il cuoco Soma Yukihira ha lottato nelle cucine della Totsuki per ben sette anni in formato manga e sta attraversando quella che sembra essere la sua quarta e ultima stagione animata.

Food Wars - Shokugeki no Soma riceverà un panel alla Jump Festa 2020, importante manifestazione della Shueisha. Accantonata la possibilità di un sequel con Soma, le novità indubbiamente riguarderanno l'anime. Perché sì, ci saranno delle novità importanti per il franchise culinario.

Attualmente è in onda Food Wars stagione 4 che, con i 15 episodi finora annunciati, dovrebbe concludersi a metà gennaio 2020. La Jump Festa potrebbe quindi portare all'annuncio di una quinta ulteriore stagione che narrerà la storia degli ultimi tankobon? Oppure prenderà vita un episodio speciale, basato sulle storie extra preparate dagli autori dopo la conclusione del manga principale? Oppure ancora, si concretizzerà il desiderio di Eiichiro Oda di vedere un anime di Shokugeki no Sanji?

Il 22 dicembre 2019 alle ore 11:40 locali conosceremo quale destino attende Food Wars: Shokugeki no Soma.