Food Wars: Shokugeki no Soma, gli autori parlano di un possibile sequel

Un mese dopo la conclusione di Food Wars: Shokugeki no Souma, gli autori del più famoso manga culinario giapponese hanno deciso di concedere un'intervista ai colleghi americani di Comicbook, discutendo del possibile futuro dell'opera.

Durante il Crunchyroll Expo 2019, il duo aveva già dichiarato che il fumetto in realtà avrebbe dovuto concludersi dopo la sfida con gli Elite 10, attualmente adattata nella serie anime. Un problema di fondo però impedì una conclusione così frettolosa, e il mangaka decise quindi di creare un nuovo arco narrativo.

Alla domanda del giornalista: "Attualmente avete dei piani per il proseguo della serie?", l'autore Yuto Tsukuda ha risposto: "Per ora non sto pensando ad un sequel, anzi, sono stato felice di salutare Soma dopo la conclusione della sua avventura. In futuro però potrei anche decidere di tornare a lavorare sul manga, vedremo".

Il disegnatore Shun Saeki invece, ha dichiarato: "Nuovo progetto o sequel? Sono indeciso, diciamo 50 e 50. Mi piacerebbe lavorare su qualcosa di nuovo, ma Food Wars è estremamente versatile e sono ancora molto affezionato ai suoi personaggi. Se Tsukuda-sensei vorrà tornare sull'opera lo accompagnerò senza dubbio".

