Food Wars Shokugeki no Soma stagione 4 si mostra in un nuovo trailer

Il manga si è concluso il mese scorso con l'ultimo dei tre capitoli speciali dedicati alla storia di Soma Yukihira, ma l'anime è ben lontano dalla conclusione. Si sta infatti per arrivare al periodo in cui i ragazzi del dormitorio Stella Polare dovranno affrontare gli esami e ostacoli ben più pericolosi nella loro carriera da cuochi.

È arrivato un nuovo trailer per la televisione di Food Wars: Shokugeki no Soma stagione 4, con i suoi episodi che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Il video che potete vedere nel post in calce ha una durata di quindici secondi e ci dà modo di ascoltare la theme song "Chronos" degli Stereo Dive Foundation, ma anche di vedere i personaggi coinvolti in questa nuova saga.

Come si può intuire, la stagione sarà ricca di Shokugeki, le sfide culinarie tipiche dell'accademia Totsuki ma che stavolta vedranno affrontarsi due squadre di cuochi molto particolari e i cui esiti avranno un impatto notevolissimo non solo sulla scuola ma anche su tutto il resto del mondo della cucina. In sequenza, vediamo ovviamente i protagonisti di Food Wars 4 come Soma Yukihira ed Erina Nakiri, ma anche i membri dell'Elite 10 come Eishi Tsukasa, Rindo Kobayashi e gli altri ragazzi rimanenti nel noto gruppo al top della Totsuki.

Food Wars: Shokugeki no Soma stagione 4 arriverà sulle TV nipponiche dall'11 ottobre 2019 alle ore 24:30 televisive giapponesi su Tokyo MX e BS11. La sfida a colpi di cibo per il destino della Totsuki è ormai alle porte.