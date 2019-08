Food Wars: Shokugeki no Soma, svelate pagine a colori e cover dell'ultimissimo capitolo!

Sono passati quasi sette anni dalla prima volta che abbiamo visto una ricetta di Soma Yukihira. L'aiutante cuoco del ristorante per famiglie "Da Yukihira" ne ha fatta di strada, superando i tanti ostacoli che il padre e l'accademia Totsuki gli hanno messo davanti nel corso degli ultimi anni. Ora l'avventura in Food Wars: Shokugeki no Soma termina.

Il manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki si è concluso già da diversi mesi su Weekly Shonen Jump, ma la casa editrice e il duo di mangaka hanno preparato tre capitoli speciali da pubblicare sulla rivista spin-off Jump GIGA. Dopo i primi due, che ci hanno portato a conoscere cos'è successo alla Totsuki e chi è il padre di Saiba Asahi, arriva il terzo e ultimo capitolo speciale che farà anche da conclusione definitiva alla storia.

Come già anticipato da Shueisha nel corso degli scorsi mesi, quest'ultima storia di Food Wars: Shokugeki no Soma sarà ambientata qualche anno dopo il termine del periodo scolastico di Soma Yukihira e degli altri aspiranti cuochi. Spy e Moetron hanno pubblicato sui loro account Twitter le prime immagini provenienti dalla rivista Jump GIGA Summer volume 3, che potete vedere in calce.

Nella prima c'è naturalmente, in copertina, il protagonista di Food Wars: Shokugeki no Soma, mentre nella seconda vediamo la pagina a colori doppia disegnata da Shun Saeki per l'epilogo del suo manga. Questo capitolo, dopo "Présent" e "Passé", sarà intitolato "Futur". Cosa vedremo in quest'ultimo capitolo di Food Wars: Shokugeki no Soma ~ Le Dessert ~? La risposta arriverà domani 28 agosto alle ore 17:00 su MangaPlus.