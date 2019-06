Food Wars: Shokugeki no Souma, il capitolo finale arriverà sul Jump GIGA?

Dopo sette anni di onorata e lunga carriera, Food Wars: Shokugeki no Souma sta per giungere alla conclusione. Il manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki sta tirando le fila per concludere le ultime trame e dare vita alle ultime interazioni tra i protagonisti. L'annuncio di pochi giorni fa però potrebbe lasciare spazio anche ad altro per la serie.

Secondo le indicazioni di Weekly Shonen Jump, rivista di proprietà della casa editrice Shueisha, Food Wars: Shokugeki no Souma si concluderà la prossima settimana con un capitolo in cui saranno incluse delle pagine a colori. Lunedì 17 giugno sarà quindi l'ultima volta che i lettori giapponesi potranno gustarsi le avventure di Soma Yukihira su Weekly Shonen Jump.

Tuttavia, l'annuncio della Shueisha e una pubblicazione sulla nota rivista spin-off Jump GIGA può far presagire anche altro. Infatti, a fine mese, la Shueisha riprenderà la pubblicazione della propria rivista stagionale Jump GIGA con la numerazione estiva, e nel primo numero di questa nuova sequenza ci saranno Dr. Stone e Food Wars: Shokugeki no Souma. Nell'immagine che potete osservare in calce, infatti, si specifica che Food Wars riceverà la copertina e che verrà svelato un progetto speciale sul futuro della serie.

La casa editrice potrebbe quindi aver previsto un capitolo speciale che faccia da vera e propria conclusione alle avventure culinarie della sua rivista di punta, e potrebbe addirittura avere in serbo un manga spin-off o sequel da pubblicare sulla rivista digitale Jump+. Secondo voi, quale sarà questo progetto segreto sul manga di Food Wars: Shokugeki no Souma? Sarà un sequel fumettistico oppure la tanto agognata nuova stagione animata?