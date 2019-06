Food Wars: Shokugeki no Souma, si conclude il manga spin-off di Shinomiya

La storia diFood Wars! Shokugeki no Souma è stata ricca di successi, grazie al duo formato da Yuto Tsukuda e Shun Saeki che è riuscito a ricreare in salsa shonen il mondo culinario, inserendo tanta azione e tante scene ecchi. Il manga ha spopolato sia su Weekly Shonen Jump che in TV con l'anime, ottenendo ben quattro stagioni.

La conclusione per il manga principale di Food Wars è arrivata da poco, giunta dopo quasi sette anni di serializzazione. Tuttavia, la serie ora vedrà una nuova fine: quella dello spin-off dedicato al mago dei legumi Kojiro Shinomiya, protagonista di Shokugeki no Souma: L'etoile. Il manga di Michiko Itou e Taiki Asatoki era pubblicato sull'applicazione digitale di Shueisha, Shonen Jump+, ed era tratta dall'omonima light novel sempre dedicata al mondo dei cuochi creato da Tsukuda.

Il manga spin-off di Food Wars si è concluso ieri, venerdì 21 giugno, con il capitolo numero 47, che sarà raccolto nell'ottavo e ultimo volume che verrà messo in vendita il 4 ottobre, insieme al volume 36 di Food Wars! Shokugeki no Souma. La storia del manga si concentra su Kojiro Shinomiya, che Souma Yukihira e gli altri ragazzi hanno conosciuto durante l'arco narrativo del campo di allenamento infernale, e segue le sue avventure nel mondo culinario.

Nonostante la conclusione, alla storia principale mancano ancora tre capitoli per concludersi, che arriveranno sulla rivista Jump GIGA nel corso dei prossimi mesi. Uno di questi sarà incentrato sullo sviluppo di alcuni personaggi comprimari, e chissà che non possa esserci proprio il mago dei legumi come protagonista.