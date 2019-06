Food Wars: Shokugeki no Souma, il manga si conclude ma arrivano capitoli speciali

Il manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki arrivò in modo roboante nel dicembre 2012 su Shonen Jump. Accompagnato da due meteore come Hungry Joker (con l'autore che poi tornerà per Black Clover) e Shinmai Fukei Kiruko-san, Food Wars: Shokugeki no Souma conquistò subito il pubblico grazie alla sua interpretazione del mondo culinario in salsa shonen.

Dopo quasi 7 anni di onorata carriera, Food Wars: Shokugeki no Souma giunge al termine. La serie si è infatti conclusa su Weekly Shonen Jump #29, che sarà pubblicato ufficialmente il prossimo lunedì. Il capitolo 315 ha ricevuto anche una pagina a colori per commemorare l'evento e la conclusione delle avventure di Soma, Erina e gli altri compagni del dormitorio della Stella Polare.

Tuttavia, la serie non si concluderà subito. Oltre a Food Wars! Shin no Sara, attesissima quarta stagione dell'anime, il manga di Tsukuda e Saeki tornerà per alcuni capitoli speciali sulla rivista spin-off Jump GIGA. I capitoli previsti sono tre e verranno tutti pubblicati sulle tre edizioni della rivista programmate per questa estate e saranno serializzati col titolo Shokugeki no Souma - The Desserts.

Le storie presentate in questi tre speciali serviranno da conclusione alla storia di Souma e ci mostreranno inoltre gli approfondimenti di alcuni personaggi. Verosimilmente, anche queste storie saranno raccolte nel volume 36 del manga, l'ultimo della serie previsto per il mese di ottobre. Quindi manca poco e non vedremo più i famosi strip dovuti a cibo troppo buono e alle avventure di Souma nella prestigiosa accademia Totsuki.