Food Wars: Shonen Jump annuncia un nuovo capitolo in arrivo nei prossimi giorni

Sebbene l'ultima stagione di Food Wars abbia subito una battuta d'arresto a causa del Coronavirus, i fan dell'opera potranno intrattenersi con un nuovo one-shot in arrivo nei prossimi giorni su Shonen Jump.

A diffondere questo annuncio è stato il canale social ufficiale di Weekly Shonen Jump, che ha messo al corrente i propri follower su Twitter dell'ultima produzione di Yuto Tsukuda e Shun Saeki. Il one-shot si intitolerà Yugen's All-Ghouls Homeroom, e sarà disponibile alla lettura - in lingua inglese - domenica prossima su Viz Shonen Jump. Non è chiaro, al momento, se sarà accessibile anche sulla piattaforma di Manga Plus.

Nell'eventualità in cui non conosceste la serie animata o il manga di Food Wars, qui in basso vi riportiamo una breve sinossi della trama:

"Sin da bambino, il quindicenne Souma Yukihira ha aiutato suo padre lavorando come sous chef nel suo ristorante. Nel corso degli anni, Souma ha sviluppato una passione per intrattenere i suoi clienti con la sue creative, abili e audaci creazioni culinarie. Il suo sogno è quello di possedere un giorno il ristorante della sua famiglia come capo cuoco. Tuttavia, quando suo padre decide improvvisamente di chiudere il ristorante per testare le sue abilità culinarie nei ristoranti di tutto il mondo, manda Souma alla Tootsuki Culinary Academy, una scuola di cucina d'élite in cui solo il 10% degli studenti è laureato. L'istituzione è famosa per i suoi "Shokugeki" o "guerre alimentari", dove gli studenti si affrontano in intense sfide di cucina ad alto rischio".

