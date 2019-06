Food Wars stagione 4: svelato il primo teaser trailer e la key visual

Il manga di Food Wars: Shokugeki no Soma si è concluso, ma insieme all'arrivo dell'ultimo capitolo è stato anche svelato che ci sara una stagione 4 per l'anime di Food Wars. I fan potranno quindi godersi altre avventure di Soma Yukihira nel suo percorso come miglior cuoco del mondo, ma alla Totsuki ci sono ancora degli ostacoli da superare.

In attesa che durante l'estate arrivino i tre speciali conclusivi di Food Wars su Jump GIGA, i fan vengono riportati indietro alle avventure che i capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump narravano lo scorso anno. Grazie ad AnimeTherapy, possiamo vedere il primo teaser trailer pubblicato da J.C. Staff per la quarta stagione di Food Wars.

In calce, la clip ripercorre la carriera di Soma ed Erina con gli eventi più recenti, che li hanno messi di fronte agli Elite 10 e alla nuova amministrazione di Nakiri Azami, che ha dei piani nefasti per la prestigiosa accademia di cucina. Food Wars: Shin no Sara si mostra inoltre in una locandina, dove appaiono i due personaggi principali con le loro divise da chef.

Cosa vi aspettate da questa nuova stagione di Food Wars: Shokugeki no Souma? Il manga è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2019, con sceneggiatura di Yuto Tsukuda e disegni di Shun Saeki, mentre la chef Yuki Morisaki ha dato consigli per quanto riguarda i piatti e la loro preparazione.