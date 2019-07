Food Wars!, la terza stagione sarà doppiata in inglese l'anno prossimo

Nell'attesa dell'arrivo della quarta stagione di Food Wars!, la terza può finalmente disporre del doppiaggio in inglese. Una grande estate, insomma, per la serie che sta riscuotendo grandissimo successo e che continuerà a raccontare le vicende a firma di Yuto Tsukuda.

A confermarlo è stato Sentai Filmworks, che ha specificato che Food Wars: The Third Plate sarà doppiato in inglese nei primi mesi del 2020 in inglese. Contestualmente è stato anche annunciato l'acquisto della licenza per la release in home video della terza stagione, il tutto seguito da un video di presentazione che mostra anche alcuni passaggi dei protagonisti con una voce in inglese e non più solo in giapponese.



Sentai Filmworks ha anche confermato che Kyle Colby Jones tornerà a dirigere il doppiaggio per la terza stagione, dopo essersi occupato delle precedenti due. Black Shephard tornerà a dare la voce a Soma Yukihira, Stephanie Wittels a Erina Nakiri. Originariamente nato come manga shonen a tema culinario, Food Wars! è oramai diventato anche un anime acclamato: la terza stagione è andata in onda in Giappone nel 2017, dopo le prime due trasmesse tra il 2015 e il 2016. Il manga, in Italia, è edito da Goen e le prime due stagioni sono state acquistate da Yamato Video.



La quarta stagione è stata invece confermata lo scorso mese.