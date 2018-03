Food Wars! The Third Plate: Erina's New Life, trailer e key visual per il nuovo special

Il canale You Tube di Warner Bros. Anime ha rilasciato un nuovo trailer per, il nuovo OVA dedicato alla serie di. Oltre alla clip, abbiamo anche una key visual dello special TV, che verrà rilasciato in formato home video.

L'OVA di Food Wars! (intitolato, in lingua originale, Shokugeki no Soma San no Sara: Erina no Shin Seikatsu) uscirà in bundle DVD con il 29° volume del manga: per adesso, la release è fissata al solo mercato americano, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso la disponibilità dello special TV venga estesa anche in suolo italiano. Per il momento, la data per la scadenza del pre-order è fissata al 5 marzo, l'OVA invece uscirà il 2 maggio 2018.

Food Wars! The Third Plate: Erina's New Life narrerà una storia inedita, incentrata sulle vicende di Erina Nakiri dopo che la ragazza lascia suo padre Azami Nakiri. Da qui in poi inizieranno varie esperienze per la ragazza, tra cui lavorare facendo il bucato o nei bagni pubblici.

L'OVA sarà diretto da Yoshitomo Yonetani (il regista della serie principale), mentre Shigo Yasukawa curerà la sceneggiatura e Tomoyuki Shitaya si occuperà del character design. Tatsuya Katou comporrà le musiche, mentre gli artisti Luck Life e Fo'xTails si occuperanno di cantare - rispettivamente - la opening e la ending theme di Food Wars! The Third Plate: Erina's New Life.

L'Anime di Food Wars!, che si compone finora di 3 stagioni e 4 OVA, è disponibile in Italia sul canale You Tube di Yamato Animation in simulcast.